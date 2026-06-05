Confira os falecimentos desta sexta-feira (05) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA
Idade: 61 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 05/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA APARECIDA COLOMBARI MARONEZE
Idade: 87 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/06/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
AKILA MATUMOTO
Idade: 91 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA LEONEL DOS SANTOS
Idade: 101 anos
Falecido em 05/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
BRUNA KAROLAYNE FIRMINO
Idade: 25 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 05/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR
NELCI EUGENIO MOREIRA
Idade: 70 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 05/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR