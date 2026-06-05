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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (05) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 06:30:00 Editado em 05.06.2026, 06:42:34
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (05) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem nesta sexta-feira (05) - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA

Idade: 61 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 05/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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MARIA APARECIDA COLOMBARI MARONEZE

Idade: 87 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/06/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

AKILA MATUMOTO

Idade: 91 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA LEONEL DOS SANTOS

Idade: 101 anos
Falecido em 05/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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BRUNA KAROLAYNE FIRMINO

Idade: 25 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 05/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

NELCI EUGENIO MOREIRA

Idade: 70 anos
Falecido em 04/06/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 05/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

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