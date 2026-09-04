Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DEVANIR MATIAS
Idade: 63 anos
Falecido em 03/09/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
LAICE MARTINS ABREU MARANGON
Idade: 51 anos
Falecida em 03/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
CLEONICE MACOHIN RAMOS
Idade: 57 anos
Falecida em 04/09/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR
ALCINO RAIMUNDO DOMENEGHETI
Idade: 76 anos
Falecido em 03/09/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 04/09/2026, Cemitério Municipal, Cambira - PR
Horário ainda não foi divulgado