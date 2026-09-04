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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Apucarana e região
Autor Velórios acontecem em Apucarana e Cambira - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DEVANIR MATIAS

Idade: 63 anos
Falecido em 03/09/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

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LAICE MARTINS ABREU MARANGON

Idade: 51 anos
Falecida em 03/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CLEONICE MACOHIN RAMOS

Idade: 57 anos
Falecida em 04/09/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

ALCINO RAIMUNDO DOMENEGHETI

Idade: 76 anos
Falecido em 03/09/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 04/09/2026, Cemitério Municipal, Cambira - PR
Horário ainda não foi divulgado

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