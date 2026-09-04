Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Apucarana e região

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Publicado em 04.09.2026, 06:30:00 Editado em 04.09.2026, 06:41:22

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DEVANIR MATIAS

Idade: 63 anos

Falecido em 03/09/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

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LAICE MARTINS ABREU MARANGON

Idade: 51 anos

Falecida em 03/09/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CLEONICE MACOHIN RAMOS

Idade: 57 anos

Falecida em 04/09/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 04/09/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

ALCINO RAIMUNDO DOMENEGHETI

Idade: 76 anos

Falecido em 03/09/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 04/09/2026, Cemitério Municipal, Cambira - PR

Horário ainda não foi divulgado