Confira os falecimentos desta sexta-feira (03) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 06:30:00 Editado em 03.07.2026, 06:38:46
Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUIZ CARLOS ROSSI
Idade: 75 anos
Falecido em 30/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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SEBASTIÃO ANTONIO BONFIM
Idade: 68 anos
Falecido em 02/07/2026
Velório: Capela de Borrazópolis
Sepultamento: 03/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR
LAURA FERNANDES CATARIN
Idade: 87 anos
Falecida em 02/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR