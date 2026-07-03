Confira os falecimentos desta sexta-feira (03) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 03.07.2026, 06:30:00 Editado em 03.07.2026, 06:38:46

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUIZ CARLOS ROSSI

Idade: 75 anos

Falecido em 30/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

SEBASTIÃO ANTONIO BONFIM

Idade: 68 anos

Falecido em 02/07/2026

Velório: Capela de Borrazópolis

Sepultamento: 03/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR

LAURA FERNANDES CATARIN

Idade: 87 anos

Falecida em 02/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

