OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (9) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 06:47:47 Editado em 09.02.2026, 07:22:36
Confira os falecimentos desta segunda-feira (9) em Apucarana e região
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Confira a lista de falecimentos de Apucarana divulgada neste segunda-feira (9) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Valdecir Buer, 57 anos. Sem velório. O sepultamento ocorre às 9h, no Cemitério Cristo Rei.

