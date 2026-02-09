Confira os falecimentos desta segunda-feira (9) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a lista de falecimentos de Apucarana divulgada neste segunda-feira (9) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Valdecir Buer, 57 anos. Sem velório. O sepultamento ocorre às 9h, no Cemitério Cristo Rei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão