Confira os falecimentos desta segunda-feira (31) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GUIOMAR PEREIRA DA MOTA
Idade: 93 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
BELLA RIGOBELO LUIZ
Idade: 12 anos
Falecida em 30/08/2026
Velório: Capela Central, ocorre até as 16h
Cremação: 31/08/2026, Crematório Ângelus, Maringá - PR
ALDEIR DE JESUS PEREIRA
Idade: 63 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo rei, Apucarana - PR
FABIO ALEX BOTURI
Idade: 39 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela da Vila Reis
Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR