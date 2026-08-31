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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (31) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (31) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/ TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

GUIOMAR PEREIRA DA MOTA

Idade: 93 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

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BELLA RIGOBELO LUIZ

Idade: 12 anos
Falecida em 30/08/2026
Velório: Capela Central, ocorre até as 16h
Cremação: 31/08/2026, Crematório Ângelus, Maringá - PR

ALDEIR DE JESUS PEREIRA

Idade: 63 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo rei, Apucarana - PR

FABIO ALEX BOTURI

Idade: 39 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela da Vila Reis
Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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Apucarana Falecimentos notícias locais Obituário sepultamentos serviços funerários
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