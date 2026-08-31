Confira os falecimentos desta segunda-feira (31) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GUIOMAR PEREIRA DA MOTA
Idade: 93 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
BELLA RIGOBELO LUIZ
Idade: 12 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 16:00, Crematório Ângelus, Apucarana -PR
ALDEIR DE JESUS PEREIRA
Idade: 63 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo rei, Apucarana -PR
FABIO ALEX BOTURI
Idade: 39 anos
Falecido em 30/08/2026
Velório: CAPELA VILA REIS
Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, CMEITÉRIO DE CALIFORNIA, Apucarana -PR