Confira os falecimentos desta segunda-feira (31) em Apucarana

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Publicado em 31.08.2026, 06:30:00 Editado em 31.08.2026, 06:39:33

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

GUIOMAR PEREIRA DA MOTA

Idade: 93 anos

Falecido em 30/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 31/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

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BELLA RIGOBELO LUIZ

Idade: 12 anos

Falecido em 30/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 31/08/2026, às 16:00, Crematório Ângelus, Apucarana -PR

ALDEIR DE JESUS PEREIRA

Idade: 63 anos

Falecido em 30/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo rei, Apucarana -PR

FABIO ALEX BOTURI

Idade: 39 anos

Falecido em 30/08/2026

Velório: CAPELA VILA REIS

Sepultamento: 31/08/2026, às 17:00, CMEITÉRIO DE CALIFORNIA, Apucarana -PR