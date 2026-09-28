Confira os falecimentos desta segunda-feira (28) em Apucarana

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Publicado em 28.09.2026, 06:39:20 Editado em 28.09.2026, 06:39:17

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

BENEDITO JOSÉ LAVARIA

Idade: 76 anos

Falecido em 27/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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Idade: 89 anos

Falecida em 27/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR