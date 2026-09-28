Confira os falecimentos desta segunda-feira (28) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
BENEDITO JOSÉ LAVARIA
Idade: 76 anos
Falecido em 27/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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MARIA JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA
Idade: 89 anos
Falecida em 27/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR