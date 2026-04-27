Confira os falecimentos desta segunda-feira (27) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
IRACEMA TASCA MINEO
Idade: 91 anos
Falecida em 26/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/04/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ANTONIA IRACEMA VIVAN
Idade: 85 anos
Falecida em 26/04/2026
Velório: Capela Central, a partir das 07:00
Sepultamento: 27/04/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JUDITE ROZENDO DE SOUZA
Idade: 95 anos
Falecida em 26/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/04/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DONATO AGUSTINHO SOARES
Idade: 67 anos
Falecido em 26/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
IGA WEIYAND GOMES
Idade: 82 anos
Falecido em 26/04/2026
Velório: Capela Central, a partir das 07:30
Sepultamento: 27/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOANIR RAFAEL DOS SANTOS
Idade: 60 anos
Falecido em 26/04/2026
Velório: Capela Central, a partir das 12:00
Sepultamento: 28/04/2026, às 9:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR