Confira os falecimentos desta segunda-feira (27) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

IRACEMA TASCA MINEO

Idade: 91 anos

Falecida em 26/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/04/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ANTONIA IRACEMA VIVAN

Idade: 85 anos

Falecida em 26/04/2026

Velório: Capela Central, a partir das 07:00

Sepultamento: 27/04/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JUDITE ROZENDO DE SOUZA

Idade: 95 anos

Falecida em 26/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/04/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

DONATO AGUSTINHO SOARES

Idade: 67 anos

Falecido em 26/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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IGA WEIYAND GOMES

Idade: 82 anos

Falecido em 26/04/2026

Velório: Capela Central, a partir das 07:30

Sepultamento: 27/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOANIR RAFAEL DOS SANTOS

Idade: 60 anos

Falecido em 26/04/2026

Velório: Capela Central, a partir das 12:00

Sepultamento: 28/04/2026, às 9:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

