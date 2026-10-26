Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Apucarana e região

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Publicado em 26.10.2026, 06:59:45 Editado em 26.10.2026, 06:59:41

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

BENEDITA MARLENE DOS SANTOS

Idade: 67 anos

Falecida em 25/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/10/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade

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ESTELA APARECIDA DE CAMPOS

Idade: 74 anos

Falecida em 25/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

ELZA DURIA DE ABREU

Idade: 84 anos

Falecida em 25/10/2026

Velório: Capela de Jacutinga, em Ivaiporã

Sepultamento: 26/10/2026, às 17:00, Cemitério de Jacutinga, em Ivaiporã

DANIEL AVELINO AMADO

Idade: 68 anos

Falecido em 25/10/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 26/10/2026, às 09:00, Cemitério do Distrito de Caixa de São Pedro

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JESUS BAPTISTÃO

Idade: 85 anos

Falecido em 25/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/10/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade

LUZIA DE JESUS PAIVA CALIMAN

Idade: 81 anos

Falecida em 24/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/10/2026, às 09:30, Cemitério da Saudade