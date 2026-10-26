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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Apucarana e região
Autor Informações são da Aserfa - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

BENEDITA MARLENE DOS SANTOS

Idade: 67 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade

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ESTELA APARECIDA DE CAMPOS

Idade: 74 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

ELZA DURIA DE ABREU

Idade: 84 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela de Jacutinga, em Ivaiporã
Sepultamento: 26/10/2026, às 17:00, Cemitério de Jacutinga, em Ivaiporã

DANIEL AVELINO AMADO

Idade: 68 anos
Falecido em 25/10/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 26/10/2026, às 09:00, Cemitério do Distrito de Caixa de São Pedro

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JESUS BAPTISTÃO

Idade: 85 anos
Falecido em 25/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade

LUZIA DE JESUS PAIVA CALIMAN

Idade: 81 anos
Falecida em 24/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 09:30, Cemitério da Saudade

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