Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
BENEDITA MARLENE DOS SANTOS
Idade: 67 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade
ESTELA APARECIDA DE CAMPOS
Idade: 74 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei
ELZA DURIA DE ABREU
Idade: 84 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela de Jacutinga, em Ivaiporã
Sepultamento: 26/10/2026, às 17:00, Cemitério de Jacutinga, em Ivaiporã
DANIEL AVELINO AMADO
Idade: 68 anos
Falecido em 25/10/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 26/10/2026, às 09:00, Cemitério do Distrito de Caixa de São Pedro
JESUS BAPTISTÃO
Idade: 85 anos
Falecido em 25/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade
LUZIA DE JESUS PAIVA CALIMAN
Idade: 81 anos
Falecida em 24/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/10/2026, às 09:30, Cemitério da Saudade