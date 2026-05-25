Confira os falecimentos desta segunda-feira (25) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOÃO MUNHOZ

Idade: 80 anos

Falecido em 24/05/2026

Velório: Capela Mortuária Central, em Apucarana

Sepultamento: 25/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Cambé - PR

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OSLENI MARQUES MOURE

Idade: 87 anos

Falecido em 24/05/2026

Velório: Capela Central, a partir das 08:00

Sepultamento: 25/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR