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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (25) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 06:30:00 Editado em 25.05.2026, 06:44:05
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (25) em Apucarana
Autor Velórios acontecem em Apucarana - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOÃO MUNHOZ

Idade: 80 anos
Falecido em 24/05/2026
Velório: Capela Mortuária Central, em Apucarana
Sepultamento: 25/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Cambé - PR

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OSLENI MARQUES MOURE

Idade: 87 anos
Falecido em 24/05/2026
Velório: Capela Central, a partir das 08:00
Sepultamento: 25/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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Apucarana Aserfa Falecimentos obituários serviços funerários velórios e sepultamentos
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