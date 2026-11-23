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Publicado em 23.11.2026, 06:41:26 Editado em 23.11.2026, 06:41:23

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ROMILDA GERALDO CAMILO

Idade: 78 anos

Falecida em 23/11/2026

Velório: Capela Colonial

Sepultamento: 23/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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GILTON BARRETO FRANCA

Idade: 87 anos

Falecido em 23/11/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 23/11/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

OSVALDO BRESSAN MACHADO

Idade: 67 anos

Falecido em 22/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

IROEL BECERRA VIERA

Idade: 47 anos

Falecido em 22/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/11/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR