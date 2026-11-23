Confira os falecimentos desta segunda-feira (23) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ROMILDA GERALDO CAMILO
Idade: 78 anos
Falecida em 23/11/2026
Velório: Capela Colonial
Sepultamento: 23/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
GILTON BARRETO FRANCA
Idade: 87 anos
Falecido em 23/11/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 23/11/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
OSVALDO BRESSAN MACHADO
Idade: 67 anos
Falecido em 22/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
IROEL BECERRA VIERA
Idade: 47 anos
Falecido em 22/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/11/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR