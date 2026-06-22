Confira os falecimentos desta segunda-feira (22) em Apucarana e região

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Publicado em 22.06.2026, 06:30:00 Editado em 22.06.2026, 06:43:36

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA APARECIDA SEPEDES PINTO

Idade: 76 anos

Falecida em 21/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JESUITA PEREIRA ALVES

Idade: 68 anos

Falecido em 21/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

GENESIO MARIANO DOS SANTOS

Idade: 62 anos

Falecido em 21/06/2026

Velório: Capela de Grandes Rios

Sepultamento: 22/06/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Grandes Rios - PR