Confira os falecimentos desta segunda-feira (22) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 06:30:00 Editado em 22.06.2026, 06:43:36
Sepultamentos serão realizados em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA APARECIDA SEPEDES PINTO
Idade: 76 anos
Falecida em 21/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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JESUITA PEREIRA ALVES
Idade: 68 anos
Falecido em 21/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
GENESIO MARIANO DOS SANTOS
Idade: 62 anos
Falecido em 21/06/2026
Velório: Capela de Grandes Rios
Sepultamento: 22/06/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Grandes Rios - PR