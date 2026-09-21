Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SANTINA TEREZA DE JESUS
Idade: 77 anos
Falecida em 21/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/09/2026, às 10:00, Cemitério Anchieta, Apucarana - PR
NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA
Idade: 73 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela de Borrazópolis
Sepultamento: 21/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR
MAURO PAZINI
Idade: 72 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 21/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ALICE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA DA CUNHA
Idade: 59 anos
Falecida em 20/09/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 21/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
ELUINA FERRAZ
Idade: 85 anos
Falecida em 20/09/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 21/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR
UMBERTO TOMAZ DOS SANTOS
Idade: 72 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: 21/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR