Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 21.09.2026, 06:44:59 Editado em 21.09.2026, 06:44:55

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SANTINA TEREZA DE JESUS

Idade: 77 anos

Falecida em 21/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/09/2026, às 10:00, Cemitério Anchieta, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA

Idade: 73 anos

Falecido em 20/09/2026

Velório: Capela de Borrazópolis

Sepultamento: 21/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR

MAURO PAZINI

Idade: 72 anos

Falecido em 20/09/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 21/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ALICE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA DA CUNHA

Idade: 59 anos

Falecida em 20/09/2026

Velório: Capela de Califórnia

Sepultamento: 21/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ELUINA FERRAZ

Idade: 85 anos

Falecida em 20/09/2026

Velório: Capela de Marilândia do Sul

Sepultamento: 21/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR

UMBERTO TOMAZ DOS SANTOS

Idade: 72 anos

Falecido em 20/09/2026

Velório: Não informado

Sepultamento: 21/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR