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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SANTINA TEREZA DE JESUS

Idade: 77 anos
Falecida em 21/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/09/2026, às 10:00, Cemitério Anchieta, Apucarana - PR

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NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA

Idade: 73 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela de Borrazópolis
Sepultamento: 21/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Borrazópolis - PR

MAURO PAZINI

Idade: 72 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 21/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ALICE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA DA CUNHA

Idade: 59 anos
Falecida em 20/09/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 21/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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ELUINA FERRAZ

Idade: 85 anos
Falecida em 20/09/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 21/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR

UMBERTO TOMAZ DOS SANTOS

Idade: 72 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: 21/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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