Confira os falecimentos desta segunda-feira (19) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
As informações são da Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOVITA DOS SANTOS
Idade: 90 anos
Falecido em 18/10/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 19/10/2026, horário não definido, Cemitério Municipal
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