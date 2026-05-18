Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA

Idade: 66 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 18/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Idade: 57 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 18/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

LUIZ CARLOS DA MOTA NETO

Idade: 71 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MATILDE MARTIN BAPTISTÃO

Idade: 82 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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RODRIGO DA SILVA

Idade: 41 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

Idade: 32 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 18/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Idade: 56 anos

Falecido em 17/05/2026

Velório: Capela de Mauá da Serra

Sepultamento: 18/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

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LOURIVAL DOS SANTOS

Idade: 79 anos

Falecido em 18/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 19/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR