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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 06:30:00 Editado em 18.05.2026, 06:45:23
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e em Mauá da Serra - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA

Idade: 66 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 18/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Idade: 57 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 18/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

LUIZ CARLOS DA MOTA NETO

Idade: 71 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MATILDE MARTIN BAPTISTÃO

Idade: 82 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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RODRIGO DA SILVA

Idade: 41 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ALEXANDRE FREITAS BISPO

Idade: 32 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Idade: 56 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 18/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

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LOURIVAL DOS SANTOS

Idade: 79 anos
Falecido em 18/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 19/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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