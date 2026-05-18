Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA
Idade: 66 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 18/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
Idade: 57 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 18/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
LUIZ CARLOS DA MOTA NETO
Idade: 71 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MATILDE MARTIN BAPTISTÃO
Idade: 82 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
RODRIGO DA SILVA
Idade: 41 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ALEXANDRE FREITAS BISPO
Idade: 32 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Idade: 56 anos
Falecido em 17/05/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 18/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR
LOURIVAL DOS SANTOS
Idade: 79 anos
Falecido em 18/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 19/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR