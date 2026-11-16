Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem nesta segunda-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTÔNIO FERNANDES ROSSAFA
Idade: 87 anos
Falecido em 15/11/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 16/11/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Jardim Alegre - PR
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GUSTAVO KAIZER
Falecido em 15/11/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 16/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR