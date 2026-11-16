Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTÔNIO FERNANDES ROSSAFA

Idade: 87 anos

Falecido em 15/11/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 16/11/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Jardim Alegre - PR

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GUSTAVO KAIZER

Falecido em 15/11/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 16/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR