Confira os falecimentos desta segunda-feira (15) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 06:30:00 Editado em 15.06.2026, 06:41:58
Sepultamentos ocorrem nesta segunda-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ISRAEL BOA VENTURA JUNIOR
Idade: 50 anos
Falecido em 14/06/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 15/06/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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LEANDRO DOS SANTOS LOPES
Idade: 31 anos
Falecido em 14/06/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 15/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso, - PR