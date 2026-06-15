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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (15) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 06:30:00 Editado em 15.06.2026, 06:41:58
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (15) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem nesta segunda-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ISRAEL BOA VENTURA JUNIOR

Idade: 50 anos
Falecido em 14/06/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 15/06/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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LEANDRO DOS SANTOS LOPES

Idade: 31 anos
Falecido em 14/06/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 15/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso, - PR

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Apucarana Cemitério Cristo Rei Falecimentos obituários serviços funerários velorios
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