Confira os falecimentos desta segunda-feira (15) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ISRAEL BOA VENTURA JUNIOR

Idade: 50 anos

Falecido em 14/06/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 15/06/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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LEANDRO DOS SANTOS LOPES

Idade: 31 anos

Falecido em 14/06/2026

Velório: Capela de Bom Sucesso

Sepultamento: 15/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso, - PR