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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (14) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (14) em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TN

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SEBASTIANA VICENTINA DOS REIS

Idade: 97 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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GENESSI DIAS DE ALECRIM ZANCOMPE MACEDO

Idade: 62 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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Apucarana Aserfa Falecimentos notícias locais Obituário serviços funerários
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