Confira os falecimentos desta segunda-feira (14) em Apucarana

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Publicado em 14.09.2026, 07:18:52 Editado em 14.09.2026, 07:18:49

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SEBASTIANA VICENTINA DOS REIS

Idade: 97 anos

Falecida em 13/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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GENESSI DIAS DE ALECRIM ZANCOMPE MACEDO

Idade: 62 anos

Falecida em 13/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR