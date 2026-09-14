Confira os falecimentos desta segunda-feira (14) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Arquivo TN
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SEBASTIANA VICENTINA DOS REIS
Idade: 97 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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GENESSI DIAS DE ALECRIM ZANCOMPE MACEDO
Idade: 62 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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