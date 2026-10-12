Confira os falecimentos desta segunda-feira (12) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CLAUDIA DE OLIVEIRA
Idade: 58 anos
Falecido em 11/10/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 12/10/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
ANTONIA APARECIDA ANIZ PIN
Idade: 67 anos
Falecido em 11/10/2026
Velório: CAPELA PREVER DE JANDAIA DO SUL
Sepultamento: 12/10/2026, às 15:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, Apucarana -PR
JOSE PEREIRA DOS REIS
Idade: 85 anos
Falecido em 11/10/2026
Velório: CAPELA PREVER DE JANDAIA DO SUL
Sepultamento: 12/10/2026, às 17:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, Apucarana -PR