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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (11) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 06:30:00 Editado em 11.05.2026, 10:18:58
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (11) em Apucarana
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VANDERLEIA CAVALHEIRO DE MEIRA RIBEIRO

Idade: 54 anos
Falecida em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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LEONIR APARECIDO GONÇALVES

Idade: 62 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 11/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

FRANCIS ROBERTO SCHINDLER

Idade: 66 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

GABRIEL NUNES

Idade: 43 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSÉ ANTONIO DA PAZ

Idade: 92 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 17:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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