Confira os falecimentos desta segunda-feira (11) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VANDERLEIA CAVALHEIRO DE MEIRA RIBEIRO

Idade: 54 anos

Falecida em 10/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 11/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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LEONIR APARECIDO GONÇALVES

Idade: 62 anos

Falecido em 10/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 11/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

FRANCIS ROBERTO SCHINDLER

Idade: 66 anos

Falecido em 10/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 11/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

GABRIEL NUNES

Idade: 43 anos

Falecido em 10/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 11/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSÉ ANTONIO DA PAZ

Idade: 92 anos

Falecido em 10/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 11/05/2026, às 17:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR