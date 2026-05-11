Confira os falecimentos desta segunda-feira (11) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VANDERLEIA CAVALHEIRO DE MEIRA RIBEIRO
Idade: 54 anos
Falecida em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
LEONIR APARECIDO GONÇALVES
Idade: 62 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 11/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
FRANCIS ROBERTO SCHINDLER
Idade: 66 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
GABRIEL NUNES
Idade: 43 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSÉ ANTONIO DA PAZ
Idade: 92 anos
Falecido em 10/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 11/05/2026, às 17:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR