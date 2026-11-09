Confira os falecimentos desta segunda-feira (09) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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A lista de sepultamentos é divulgada pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MAUZILIO BERNARDI
Idade: 77 anos
Falecido em 08/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/11/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade
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