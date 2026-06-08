Confira os falecimentos desta segunda-feira (08) em Apucarana

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Publicado em 08.06.2026, 06:30:00 Editado em 08.06.2026, 06:41:30

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

PEDRO BERNARDO

Idade: 64 anos

Falecido em 06/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 08/06/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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NATALINO ALCIDES ANSELMO

Idade: 85 anos

Falecido em 07/06/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 08/06/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

ARLENE DE FATIMA MATIAS

Idade: 68 anos

Falecido em 07/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 08/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR