Confira os falecimentos desta segunda-feira (07) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUIZ CARLOS DE MELO
Idade: 78 anos
Falecido em 07/09/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério de Cambira - PR
JOSE ROBERTO MARTINS
Idade: 74 anos
Falecido em 06/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
ELISA QUEIROZ SIMOES
Idade: 73 anos
Falecida em 06/09/2026
Velório: Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 16:00, Portal do Céu
ELIAS PEREIRA
Idade: 62 anos
Falecido em 06/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério Cristo Rei
JOSE ALVES MORAIS
Idade: 80 anos
Falecido em 06/09/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério de Faxinal
FRANCISCA RIBEIRO FERNANDES DA SILVA
Idade: 95 anos
Falecida em 06/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 14:00, Portal do Céu