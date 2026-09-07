Confira os falecimentos desta segunda-feira (07) em Apucarana e região

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Publicado em 07.09.2026, 07:28:24 Editado em 07.09.2026, 07:28:10

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUIZ CARLOS DE MELO

Idade: 78 anos

Falecido em 07/09/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério de Cambira - PR



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JOSE ROBERTO MARTINS

Idade: 74 anos

Falecido em 06/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

ELISA QUEIROZ SIMOES

Idade: 73 anos

Falecida em 06/09/2026

Velório: Central

Sepultamento: 07/09/2026, às 16:00, Portal do Céu

ELIAS PEREIRA

Idade: 62 anos

Falecido em 06/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério Cristo Rei

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JOSE ALVES MORAIS

Idade: 80 anos

Falecido em 06/09/2026

Velório: Capela de Faxinal

Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério de Faxinal

FRANCISCA RIBEIRO FERNANDES DA SILVA

Idade: 95 anos

Falecida em 06/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/09/2026, às 14:00, Portal do Céu