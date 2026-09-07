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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (07) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (07) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Cindy Santos

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUIZ CARLOS DE MELO

Idade: 78 anos
Falecido em 07/09/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério de Cambira - PR

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JOSE ROBERTO MARTINS

Idade: 74 anos
Falecido em 06/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

ELISA QUEIROZ SIMOES

Idade: 73 anos
Falecida em 06/09/2026
Velório: Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 16:00, Portal do Céu

ELIAS PEREIRA

Idade: 62 anos
Falecido em 06/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério Cristo Rei

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JOSE ALVES MORAIS

Idade: 80 anos
Falecido em 06/09/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 07/09/2026, às 00:00, Cemitério de Faxinal

FRANCISCA RIBEIRO FERNANDES DA SILVA

Idade: 95 anos
Falecida em 06/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/09/2026, às 14:00, Portal do Céu

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