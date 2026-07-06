Confira os falecimentos desta segunda-feira (06) em Apucarana

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Publicado em 06.07.2026, 06:30:00 Editado em 06.07.2026, 06:39:48

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VALMIRIA BUENO DA LUZ

Idade: 72 anos

Falecida em 05/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MARIA BARRETO DOS SANTOS

Idade: 77 anos

Falecida em 05/07/2026

Velório: Salão Comunitário do João Paulo

Sepultamento: 06/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

LOURIVAL LINO DE SOUSA

Idade: 85 anos

Falecido em 05/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/07/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

JESIANE CARVALHO MAZIA

Idade: 51 anos

Falecida em 05/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR