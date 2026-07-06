Confira os falecimentos desta segunda-feira (06) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VALMIRIA BUENO DA LUZ
Idade: 72 anos
Falecida em 05/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MARIA BARRETO DOS SANTOS
Idade: 77 anos
Falecida em 05/07/2026
Velório: Salão Comunitário do João Paulo
Sepultamento: 06/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
LOURIVAL LINO DE SOUSA
Idade: 85 anos
Falecido em 05/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/07/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
JESIANE CARVALHO MAZIA
Idade: 51 anos
Falecida em 05/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR