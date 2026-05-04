Confira os falecimentos desta segunda-feira (04) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

RAFAEL HENRIQUE DE BARROS MILAN

Idade: 19 anos

Falecido em 03/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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MARIA DE FATIMA SIQUEIRA MARZAGAO

Idade: 64 anos

Falecida em 03/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/05/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

FLORINDA LINA DAS DORES PEREIRA

Idade: 91 anos

Falecida em 04/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA APARECIDA BEDETE

Idade: 86 anos

Falecida em 03/05/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 04/05/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, de Jandaia do Sul - PR

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APARECIDO ROSSI

Idade: 70 anos

Falecido em 03/05/2026

Velório: Capela de Rio Bom

Sepultamento: 04/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR