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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (04) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 06:30:00 Editado em 04.05.2026, 06:40:38
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (04) em Apucarana
Autor Os velórios ocorrem em capelas da Cidade Alta e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

RAFAEL HENRIQUE DE BARROS MILAN

Idade: 19 anos
Falecido em 03/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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MARIA DE FATIMA SIQUEIRA MARZAGAO

Idade: 64 anos
Falecida em 03/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/05/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

FLORINDA LINA DAS DORES PEREIRA

Idade: 91 anos
Falecida em 04/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA APARECIDA BEDETE

Idade: 86 anos
Falecida em 03/05/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 04/05/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, de Jandaia do Sul - PR

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APARECIDO ROSSI

Idade: 70 anos
Falecido em 03/05/2026
Velório: Capela de Rio Bom
Sepultamento: 04/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR

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