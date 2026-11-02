Confira os falecimentos desta segunda-feira (02) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
Oswaldo Simeao Soterio
Idade: 72 anos
Falecido em 02/11/2026
Velório: Capela Central, Apucarana - PR
Sepultamento: 03/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana-PR
Djalma Alves Rodrigues
Idade: 68 anos
Falecido em 01/11/2026
Velório: Capela Municipal de Jandaia do Sul, Jandaia do Sul - PR
Sepultamento: 02/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Jandaia do Sul, Jandaia do Sul-PR
Simone dos Santos Pires
Idade: 41 anos
Falecido em 01/11/2026
Velório: Capela Central, Apucarana - PR
Sepultamento: 02/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana-PR
Adevanir dos Santos
Idade: 51 anos
Falecido em 01/11/2026
Velório: Capela Jardim Ponta Grossa, Apucarana - PR
Sepultamento: 02/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana-PR