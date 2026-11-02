Confira os falecimentos desta segunda-feira (02) em Apucarana

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Publicado em 02.11.2026, 07:30:30 Editado em 02.11.2026, 07:30:21

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Oswaldo Simeao Soterio

Idade: 72 anos

Falecido em 02/11/2026

Velório: Capela Central, Apucarana - PR

Sepultamento: 03/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana-PR

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Djalma Alves Rodrigues

Idade: 68 anos

Falecido em 01/11/2026

Velório: Capela Municipal de Jandaia do Sul, Jandaia do Sul - PR

Sepultamento: 02/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Jandaia do Sul, Jandaia do Sul-PR

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Simone dos Santos Pires

Idade: 41 anos

Falecido em 01/11/2026

Velório: Capela Central, Apucarana - PR

Sepultamento: 02/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana-PR

Adevanir dos Santos

Idade: 51 anos

Falecido em 01/11/2026

Velório: Capela Jardim Ponta Grossa, Apucarana - PR

Sepultamento: 02/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana-PR