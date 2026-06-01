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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta segunda-feira (01) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 06:50:24 Editado em 01.06.2026, 06:50:18
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Confira os falecimentos desta segunda-feira (01) em Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NATIMORTO

Idade: Não informada
Falecido em 31/05/2026
Velório: Capela Mortuária de Arapongas
Sepultamento: 01/06/2026, horário a definir, Cemitério de Arapongas, Arapongas - PR

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PEDRO BARBOSA DOS SANTOS

Idade: 86 anos
Falecido em 31/05/2026
Velório: Patrimônio Luar
Sepultamento: 01/06/2026, às 16:00, Cemitério do Patrimônio Luar

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Apucarana caminho do sepultamento Falecimentos notícias de óbito serviços funerários Velório
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