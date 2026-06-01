Confira os falecimentos desta segunda-feira (01) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NATIMORTO

Idade: Não informada

Falecido em 31/05/2026

Velório: Capela Mortuária de Arapongas

Sepultamento: 01/06/2026, horário a definir, Cemitério de Arapongas, Arapongas - PR

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PEDRO BARBOSA DOS SANTOS

Idade: 86 anos

Falecido em 31/05/2026

Velório: Patrimônio Luar

Sepultamento: 01/06/2026, às 16:00, Cemitério do Patrimônio Luar