Confira os falecimentos desta segunda-feira (01) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 06:50:24 Editado em 01.06.2026, 06:50:18
Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
NATIMORTO
Idade: Não informada
Falecido em 31/05/2026
Velório: Capela Mortuária de Arapongas
Sepultamento: 01/06/2026, horário a definir, Cemitério de Arapongas, Arapongas - PR
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PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
Idade: 86 anos
Falecido em 31/05/2026
Velório: Patrimônio Luar
Sepultamento: 01/06/2026, às 16:00, Cemitério do Patrimônio Luar