Confira os falecimentos desta segunda (8) em Apucarana e região

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (08), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



João Francisco Barreto, 77anos. O velorio acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.

Lucimar da Silva, 38 anos. O velorio ocorre na Capela Colonial. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

José Galan, 75 anos. O velorio acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 10 horas no Cemitério Ucraniano.

Willian Siqueira Guimarães, 30 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 9 horas no Cemitério Cristo Rei.

Carolina Martins Gonçalves, 77 anos. O velório acontece na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento ocorre as 10 horas no Cemitério Cristo Rei.

