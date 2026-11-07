Confira os falecimentos desta sábado (07) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos acontecem em Apucarana e Kaloré - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA ELZA DA SILVA BOCARDI
Idade: 68 anos
Falecido em 06/11/2026
Velório: CENTRAL
Sepultamento: 07/11/2026, às 09:00, CREMATORIO MARINGÁ, Apucarana-PR
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MATILDE DE OLIVEIRA ANDRIACI
Idade: 71 anos
Falecido em 07/11/2026
Velório: CAPELA MUNICIPAL DE KALORÉ
Sepultamento: 07/11/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DE KALORÉ, Kaloré-PR