Confira os falecimentos desta quinta-feira (5) em Apucarana e região

Confira a lista de falecimentos de Apucarana e municípios da região divulgada nesta quinta-feira (5) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Aparecida Benedita Matias da Silva, 66 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 16h, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

