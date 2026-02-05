Confira os falecimentos desta quinta-feira (5) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Confira a lista de falecimentos de Apucarana e municípios da região divulgada nesta quinta-feira (5) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).
Aparecida Benedita Matias da Silva, 66 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 16h, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.
