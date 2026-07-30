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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (30) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 06:30:00 Editado em 30.07.2026, 06:41:07
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (30) em Apucarana e região
Autor Informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) - Foto: Arquivo/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

Idade: 55 anos
Falecido em 28/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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CAMILO FERREIRA DE SOUZA

Idade: 74 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 30/07/2026, às 13:30, Cemitério Municipal, Mandaguari - PR

LUIZ DE RAMOS MEDEIROS

Idade: 78 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela da Vila Reis
Sepultamento: 30/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

EDMILSON VENCESLAU MAURICIO

Idade: 54 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ANTÔNIO VITORIO DE NOVAIS

Idade: 62 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Rua Dr. Carlos Pereira, nº 291
Sepultamento: 30/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ANTÔNIO DOS SANTOS

Idade: 92 anos
Falecido em 30/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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