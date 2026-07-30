Confira os falecimentos desta quinta-feira (30) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
Idade: 55 anos
Falecido em 28/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
CAMILO FERREIRA DE SOUZA
Idade: 74 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 30/07/2026, às 13:30, Cemitério Municipal, Mandaguari - PR
LUIZ DE RAMOS MEDEIROS
Idade: 78 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela da Vila Reis
Sepultamento: 30/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
EDMILSON VENCESLAU MAURICIO
Idade: 54 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ANTÔNIO VITORIO DE NOVAIS
Idade: 62 anos
Falecido em 29/07/2026
Velório: Rua Dr. Carlos Pereira, nº 291
Sepultamento: 30/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ANTÔNIO DOS SANTOS
Idade: 92 anos
Falecido em 30/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR