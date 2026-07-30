Confira os falecimentos desta quinta-feira (30) em Apucarana e região

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Publicado em 30.07.2026, 06:30:00 Editado em 30.07.2026, 06:41:07

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

Idade: 55 anos

Falecido em 28/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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CAMILO FERREIRA DE SOUZA

Idade: 74 anos

Falecido em 29/07/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 30/07/2026, às 13:30, Cemitério Municipal, Mandaguari - PR

LUIZ DE RAMOS MEDEIROS

Idade: 78 anos

Falecido em 29/07/2026

Velório: Capela da Vila Reis

Sepultamento: 30/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

EDMILSON VENCESLAU MAURICIO

Idade: 54 anos

Falecido em 29/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ANTÔNIO VITORIO DE NOVAIS

Idade: 62 anos

Falecido em 29/07/2026

Velório: Rua Dr. Carlos Pereira, nº 291

Sepultamento: 30/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ANTÔNIO DOS SANTOS

Idade: 92 anos

Falecido em 30/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR