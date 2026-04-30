Confira os falecimentos desta quinta-feira (30) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 06:30:00 Editado em 30.04.2026, 06:42:30
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As informações foram divulgadas pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOVENIANO JOSÉ ROZEMO
Idade: 99 anos
Falecido em 29/04/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 30/04/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Bom sucesso - PR
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