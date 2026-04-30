Confira os falecimentos desta quinta-feira (30) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOVENIANO JOSÉ ROZEMO

Idade: 99 anos

Falecido em 29/04/2026

Velório: Capela de Bom Sucesso

Sepultamento: 30/04/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Bom sucesso - PR