Confira os falecimentos desta quinta-feira (28) em Apucarana

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Publicado em 28.05.2026, 06:30:00 Editado em 28.05.2026, 07:00:30

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FRANCIS LOPES DOS SANTOS

Idade: 42 anos

Falecido em 26/05/2026

Velório: Salão Comunitário no Núcleo João Paulo

Sepultamento: 28/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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WILLIAM DE OLIVEIRA DA SILVA

Idade: 28 anos

Falecido em 26/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/05/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

MARIA IZABEL SILVERIO

Idade: 56 anos

Falecido em 26/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 28/05/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ANTONIA FRANCISQUINHA RODRIGUES

Idade: 92 anos

Falecido em 27/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/05/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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AILTON CARVALHO DE ARAUJO

Idade: 59 anos

Falecido em 27/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA EDNA DA GLÓRIA CORDEIRO

Idade: 66 anos

Falecido em 27/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JHONNYS DOS SANTOS

Idade: 23 anos

Falecido em 27/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/05/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

CLEMENTE CLARINDO DA SILVA

Idade: 71 anos

Falecido em 27/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR