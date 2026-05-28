Confira os falecimentos desta quinta-feira (28) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
FRANCIS LOPES DOS SANTOS
Idade: 42 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Salão Comunitário no Núcleo João Paulo
Sepultamento: 28/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
WILLIAM DE OLIVEIRA DA SILVA
Idade: 28 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/05/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
MARIA IZABEL SILVERIO
Idade: 56 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 28/05/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ANTONIA FRANCISQUINHA RODRIGUES
Idade: 92 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/05/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
AILTON CARVALHO DE ARAUJO
Idade: 59 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA EDNA DA GLÓRIA CORDEIRO
Idade: 66 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JHONNYS DOS SANTOS
Idade: 23 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/05/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
CLEMENTE CLARINDO DA SILVA
Idade: 71 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR