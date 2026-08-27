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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (27) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (27) em Apucarana
Autor A lista de sepultamentos é divulgada pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JAIR DE OLIVEIRA

Idade: 76 anos
Falecido em 26/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/08/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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SILVANA TIBURCIO

Idade: 45 anos
Falecida em 26/08/2026
Velório: Rua Tereza Santos, nº 1.173, Residencial Solo Sagrado
Sepultamento: 27/08/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

TEREZA SALADINI GEREMIAS

Idade: 92 anos
Falecida em 26/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

Idade: 74 anos
Falecida em 26/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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Apucarana Aserfa Falecimentos notícias locais Obituário
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