Confira os falecimentos desta quinta-feira (27) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JAIR DE OLIVEIRA
Idade: 76 anos
Falecido em 26/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/08/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
SILVANA TIBURCIO
Idade: 45 anos
Falecida em 26/08/2026
Velório: Rua Tereza Santos, nº 1.173, Residencial Solo Sagrado
Sepultamento: 27/08/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
TEREZA SALADINI GEREMIAS
Idade: 92 anos
Falecida em 26/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
Idade: 74 anos
Falecida em 26/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR