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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ADRIANE GONÇALVES F TEIXEIRA

Idade: 60 anos

Falecida em 25/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/11/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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OSMANIR DANIEL

Idade: 70 anos

Falecido em 25/11/2026

Velório: Capela de Cruzmaltina

Sepultamento: 26/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR