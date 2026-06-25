Confira os falecimentos desta quinta-feira (25) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUIZA RODRIGUES FAVARO

Idade: 83 anos

Falecida em 24/06/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 25/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

MERCEDES DE SOUZA SILVA

Idade: 81 anos

Falecida em 24/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 25/06/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR