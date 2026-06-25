Confira os falecimentos desta quinta-feira (25) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 06:46:23 Editado em 25.06.2026, 06:46:19
Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUIZA RODRIGUES FAVARO
Idade: 83 anos
Falecida em 24/06/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 25/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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MERCEDES DE SOUZA SILVA
Idade: 81 anos
Falecida em 24/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/06/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR