Confira os falecimentos desta quinta-feira (23) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DELCIDIO FRANCISCO DOS SANTOS
Idade: 82 anos
Falecido em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LUIZA BETTIM NAGY
Idade: 82 anos
Falecida em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
FELISMINO ANTONIO TEIXEIRA
Idade: 76 anos
Falecido em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JACI PURCENO FILHO
Idade: 84 anos
Falecida em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
JULIA MARQUES TORRES
Idade: 16 anos
Falecida em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
VALDEMAR ANTONIO PINTO
Idade: 63 anos
Falecido em 22/07/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 23/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR