Confira os falecimentos desta quinta-feira (23) em Apucarana e região

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Publicado em 23.07.2026, 06:30:00 Editado em 23.07.2026, 06:42:35

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DELCIDIO FRANCISCO DOS SANTOS

Idade: 82 anos

Falecido em 22/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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LUIZA BETTIM NAGY

Idade: 82 anos

Falecida em 22/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

FELISMINO ANTONIO TEIXEIRA

Idade: 76 anos

Falecido em 22/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JACI PURCENO FILHO

Idade: 84 anos

Falecida em 22/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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JULIA MARQUES TORRES

Idade: 16 anos

Falecida em 22/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VALDEMAR ANTONIO PINTO

Idade: 63 anos

Falecido em 22/07/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 23/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR