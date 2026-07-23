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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (23) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 06:30:00 Editado em 23.07.2026, 06:42:35
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (23) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e região - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DELCIDIO FRANCISCO DOS SANTOS

Idade: 82 anos
Falecido em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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LUIZA BETTIM NAGY

Idade: 82 anos
Falecida em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

FELISMINO ANTONIO TEIXEIRA

Idade: 76 anos
Falecido em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JACI PURCENO FILHO

Idade: 84 anos
Falecida em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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JULIA MARQUES TORRES

Idade: 16 anos
Falecida em 22/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VALDEMAR ANTONIO PINTO

Idade: 63 anos
Falecido em 22/07/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 23/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

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