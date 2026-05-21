Confira os falecimentos desta quinta-feira (21) em Apucarana

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Publicado em 21.05.2026, 06:30:00 Editado em 21.05.2026, 06:43:16

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

PAULO HENRIQUE DA SILVA ROMÃO

Idade: 44 anos

Falecido em 20/05/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 21/05/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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RENATA ARAUJO DE VASCONCELOS

Idade: 38 anos

Falecida em 20/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/05/2026, às 11:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

ARTHUR GABRIEL LINARES CELESTE

Idade: 0 anos

Falecido em 20/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JESUINO PEREIRA DIAS

Idade: 77 anos

Falecido em 20/05/2026

Velório: Capela Central, a partir das 08:00

Sepultamento: 21/05/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

CECILIA VIEIRA GERMINIANI

Idade: 102 anos

Falecida em 20/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/05/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

LAERTE ARDISSON

Idade: 87 anos

Falecido em 20/05/2026

Velório: Capela Central, a partir das 9:00

Sepultamento: 22/05/2026, às 9:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

