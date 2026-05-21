Confira os falecimentos desta quinta-feira (21) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
PAULO HENRIQUE DA SILVA ROMÃO
Idade: 44 anos
Falecido em 20/05/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 21/05/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
RENATA ARAUJO DE VASCONCELOS
Idade: 38 anos
Falecida em 20/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/05/2026, às 11:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
ARTHUR GABRIEL LINARES CELESTE
Idade: 0 anos
Falecido em 20/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JESUINO PEREIRA DIAS
Idade: 77 anos
Falecido em 20/05/2026
Velório: Capela Central, a partir das 08:00
Sepultamento: 21/05/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
CECILIA VIEIRA GERMINIANI
Idade: 102 anos
Falecida em 20/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/05/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
LAERTE ARDISSON
Idade: 87 anos
Falecido em 20/05/2026
Velório: Capela Central, a partir das 9:00
Sepultamento: 22/05/2026, às 9:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR