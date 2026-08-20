Confira os falecimentos desta quinta-feira (20) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
IRACEMA GOMES DE BARROS
Idade: 74 anos
Falecida em 19/08/2026
Velório: Rua Doutor Juvenal Cantador, nº 387 (Igreja Jesus Te Ama)
Sepultamento: 20/08/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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