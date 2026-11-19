Confira os falecimentos desta quinta-feira (19) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LÚCIO ANTÔNIO FORNACIARI
Idade: 62 anos
Falecido em 19/11/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 19/11/2026, às 06:18, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
WESLEY JONATHAN OLIVEIRA DE ASSIS
Idade: 38 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela Mun. de Jandaia do Sul
Sepultamento: 19/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR
JUARLY DE OLIVEIRA SOUZA
Idade: 76 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 19/11/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
MAURO MENDONÇA
Idade: 59 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela Mun. de Jandaia do Sul
Sepultamento: 19/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR
MARIA ROSA DA SILVA
Idade: 64 anos
Falecida em 18/11/2026
Velório: Capela Mun. de Rio Bom
Sepultamento: 19/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR