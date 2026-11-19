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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LÚCIO ANTÔNIO FORNACIARI

Idade: 62 anos

Falecido em 19/11/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 19/11/2026, às 06:18, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

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WESLEY JONATHAN OLIVEIRA DE ASSIS

Idade: 38 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela Mun. de Jandaia do Sul

Sepultamento: 19/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

JUARLY DE OLIVEIRA SOUZA

Idade: 76 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 19/11/2026, às 16:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

MAURO MENDONÇA

Idade: 59 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela Mun. de Jandaia do Sul

Sepultamento: 19/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

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MARIA ROSA DA SILVA

Idade: 64 anos

Falecida em 18/11/2026

Velório: Capela Mun. de Rio Bom

Sepultamento: 19/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR



