Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 06:30:00 Editado em 18.06.2026, 06:40:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CARLOS CEZAR LESSA

Idade: 48 anos
Falecido em 17/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

WALTER OLEGARIO

Idade: 74 anos
Falecido em 17/06/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 18/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Falecimentos guia de mortes obituários serviços funerários velório e sepultamento
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV