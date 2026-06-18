Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 06:30:00 Editado em 18.06.2026, 06:40:16
Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CARLOS CEZAR LESSA
Idade: 48 anos
Falecido em 17/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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WALTER OLEGARIO
Idade: 74 anos
Falecido em 17/06/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 18/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR