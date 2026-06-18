Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CARLOS CEZAR LESSA

Idade: 48 anos

Falecido em 17/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 18/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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WALTER OLEGARIO

Idade: 74 anos

Falecido em 17/06/2026

Velório: Capela de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 18/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR