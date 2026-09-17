Confira os falecimentos desta quinta-feira (17) em Apucarana e região

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Publicado em 17.09.2026, 06:45:39 Editado em 17.09.2026, 06:45:35

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

OLGA PARRA CINTRA

Idade: 93 anos

Falecida em 16/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS HENKE

Idade: 27 anos

Falecido em 16/09/2026

Velório: Capela de Marilândia do Sul

Sepultamento: 17/09/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

DISPINA DE ANDRADE BERNARDES

Idade: 90 anos

Falecida em 16/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

FRANCISCO DE ASSIS

Idade: 70 anos

Falecido em 15/09/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 17/09/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR