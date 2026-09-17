Confira os falecimentos desta quinta-feira (17) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
OLGA PARRA CINTRA
Idade: 93 anos
Falecida em 16/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS HENKE
Idade: 27 anos
Falecido em 16/09/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 17/09/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR
DISPINA DE ANDRADE BERNARDES
Idade: 90 anos
Falecida em 16/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
FRANCISCO DE ASSIS
Idade: 70 anos
Falecido em 15/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 17/09/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR