Confira os falecimentos desta quinta-feira (15) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem na região de Apucarana - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
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PATRICIA APARECIDA ROSA
Idade: 49 anos
Falecida em 13/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/10/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu
CLAUDEMIR FERNANDO ANTUNES
Idade: 70 anos
Falecido em 14/10/2026
Velório: Capela Central
Cremação: 15/10/2026, às 15:00, crematório em Maringá
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