Confira os falecimentos desta quinta-feira (15) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

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PATRICIA APARECIDA ROSA

Idade: 49 anos

Falecida em 13/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 15/10/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu

CLAUDEMIR FERNANDO ANTUNES

Idade: 70 anos

Falecido em 14/10/2026

Velório: Capela Central

Cremação: 15/10/2026, às 15:00, crematório em Maringá

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