Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA

Idade: 85 anos

Falecida em 13/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MANOEL LAURINDO

Idade: 83 anos

Falecido em 13/05/2026

Velório: Capela de Kaloré

Sepultamento: 14/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Kaloré - PR

ANTONIO BAUR

Idade: 87 anos

Falecido em 13/05/2026

Velório: Capela de Faxinal

Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR

ZITO DOS SANTOS

Idade: 74 anos

Falecido em 13/05/2026

Velório: Capela de Mauá da Serra

Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR