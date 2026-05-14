Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA
Idade: 85 anos
Falecida em 13/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MANOEL LAURINDO
Idade: 83 anos
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela de Kaloré
Sepultamento: 14/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Kaloré - PR
ANTONIO BAUR
Idade: 87 anos
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR
ZITO DOS SANTOS
Idade: 74 anos
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR