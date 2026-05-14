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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 06:30:00 Editado em 14.05.2026, 06:44:42
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região
Autor Os velórios ocorrem em capelas da Cidade Alta e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA

Idade: 85 anos
Falecida em 13/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MANOEL LAURINDO

Idade: 83 anos
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela de Kaloré
Sepultamento: 14/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Kaloré - PR

ANTONIO BAUR

Idade: 87 anos
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR

ZITO DOS SANTOS

Idade: 74 anos
Falecido em 13/05/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

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