Confira os falecimentos desta quinta-feira (13) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Informações são da Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSÉ FLAVIO FRAGA DE OLIVEIRA
Idade: 81 anos
Falecido em 12/08/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 13/08/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
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