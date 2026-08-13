Confira os falecimentos desta quinta-feira (13) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ FLAVIO FRAGA DE OLIVEIRA

Idade: 81 anos

Falecido em 12/08/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 13/08/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR