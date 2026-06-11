Confira os falecimentos desta quinta-feira (11) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ELVIRA MONARO DA SILVA

Idade: 80 anos

Falecida em 10/06/2026

Velório: Capela de Califórnia

Sepultamento: 11/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal. Califórnia - PR

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GENOVEVA CIUKAILO

Idade: 92 anos

Falecido em 10/06/2026

Velório: Capela de Rio Bom

Sepultamento: 11/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR

ROSALINA MARIA DA LUZ

Idade: 74 anos

Falecido em 11/06/2026

Velório: Capela Mortuária Central, em Apucarana

A cremação acontece nesta quinta-feira (11)