Confira os falecimentos desta quinta-feira (11) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 06:30:00 Editado em 11.06.2026, 07:00:04
Sepultamentos ocorrem na região de Apucarana - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ELVIRA MONARO DA SILVA
Idade: 80 anos
Falecida em 10/06/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 11/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal. Califórnia - PR
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GENOVEVA CIUKAILO
Idade: 92 anos
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela de Rio Bom
Sepultamento: 11/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR
ROSALINA MARIA DA LUZ
Idade: 74 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela Mortuária Central, em Apucarana
A cremação acontece nesta quinta-feira (11)