Confira os falecimentos desta quinta-feira (10) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MIRIAN ALVES PEIXOTO DO AMARAL
Idade: 48 anos
Falecida em 09/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DULCE DOMINGOS
Idade: 66 anos
Falecida em 09/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 10/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LAUDIVINO DOS SANTOS
Idade: 77 anos
Falecido em 09/09/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 10/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR
SEIITI HASSUMI
Idade: 75 anos
Falecido em 09/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS
Idade: 19 anos
Falecido em 08/09/2026
Sepultamento: 10/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Ivaté - PR