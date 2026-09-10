Confira os falecimentos desta quinta-feira (10) em Apucarana e região

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Publicado em 10.09.2026, 06:30:00 Editado em 10.09.2026, 06:42:31

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Idade: 48 anos

Falecida em 09/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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DULCE DOMINGOS

Idade: 66 anos

Falecida em 09/09/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 10/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LAUDIVINO DOS SANTOS

Idade: 77 anos

Falecido em 09/09/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 10/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

Idade: 75 anos

Falecido em 09/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

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JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS

Idade: 19 anos

Falecido em 08/09/2026

Sepultamento: 10/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Ivaté - PR