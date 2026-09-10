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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (10) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (10) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e região - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MIRIAN ALVES PEIXOTO DO AMARAL

Idade: 48 anos
Falecida em 09/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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DULCE DOMINGOS

Idade: 66 anos
Falecida em 09/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 10/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LAUDIVINO DOS SANTOS

Idade: 77 anos
Falecido em 09/09/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 10/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

SEIITI HASSUMI

Idade: 75 anos
Falecido em 09/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

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JOÃO VICTOR LIMA DOS SANTOS

Idade: 19 anos
Falecido em 08/09/2026
Sepultamento: 10/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Ivaté - PR

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