Confira os falecimentos desta quinta-feira (09) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
FLORISVALDO PEREIRA RODRIGUES
Idade: 62 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 09/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
CARMELITA RUFATO QUIMELO
Idade: 78 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
NATALINA BISCA LORENZINI
Idade: 77 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 09/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR
BERNARDINO BARBOZA DE SOUZA
Idade: 83 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
FRANCISCO DE PAULO VITOR
Idade: 71 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA MOLIANI GARCIA
Idade: 93 anos
Falecido em 08/07/2026
Sepultamento: 09/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR