Confira os falecimentos desta quinta-feira (09) em Apucarana e região

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Publicado em 09.07.2026, 06:30:00 Editado em 09.07.2026, 06:43:03

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FLORISVALDO PEREIRA RODRIGUES

Idade: 62 anos

Falecido em 08/07/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 09/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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CARMELITA RUFATO QUIMELO

Idade: 78 anos

Falecido em 08/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

NATALINA BISCA LORENZINI

Idade: 77 anos

Falecido em 08/07/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 09/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

BERNARDINO BARBOZA DE SOUZA

Idade: 83 anos

Falecido em 08/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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FRANCISCO DE PAULO VITOR

Idade: 71 anos

Falecido em 08/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA MOLIANI GARCIA

Idade: 93 anos

Falecido em 08/07/2026

Sepultamento: 09/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR