Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (09) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 06:30:00 Editado em 09.07.2026, 06:43:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos desta quinta-feira (09) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos serão realizados em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FLORISVALDO PEREIRA RODRIGUES

Idade: 62 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 09/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

CARMELITA RUFATO QUIMELO

Idade: 78 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/07/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

NATALINA BISCA LORENZINI

Idade: 77 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 09/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

BERNARDINO BARBOZA DE SOUZA

Idade: 83 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FRANCISCO DE PAULO VITOR

Idade: 71 anos
Falecido em 08/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA MOLIANI GARCIA

Idade: 93 anos
Falecido em 08/07/2026
Sepultamento: 09/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Aserfa cemitérios datas de sepultamento Falecimentos obituários serviços funerários
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV