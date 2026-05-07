Confira os falecimentos desta quinta-feira (07) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO

Idade: 68 anos

Falecido em 06/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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REILDA PEREIRA

Idade: 68 anos

Falecida em 07/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, a partir das 8:00

Sepultamento: 07/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR