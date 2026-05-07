Confira os falecimentos desta quinta-feira (07) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 06:30:00 Editado em 07.05.2026, 06:37:54
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO
Idade: 68 anos
Falecido em 06/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
REILDA PEREIRA
Idade: 68 anos
Falecida em 07/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, a partir das 8:00
Sepultamento: 07/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
Últimas em Apucarana
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade