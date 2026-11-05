Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARTHA DOLOROSA VENANCIO SOBRAL

Idade: 88 anos

Falecida em 05/11/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 05/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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CELIA BUENO DE GODOY

Idade: 69 anos

Falecida em 04/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 05/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

ROBERTO FERNANDES DE FREITAS

Idade: 70 anos

Falecido em 05/11/2026

Velório: Capela Central

O corpo será levado para cremação após o velório. Os horários não foram divulgados

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EDMILSON JOSE MILIAN

Idade: 47 anos

Falecido em 05/11/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 05/11/2026, às 05:02, Cemitério Municipal de Jandaia do Sul