Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARTHA DOLOROSA VENANCIO SOBRAL
Idade: 88 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 05/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
CELIA BUENO DE GODOY
Idade: 69 anos
Falecida em 04/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
ROBERTO FERNANDES DE FREITAS
Idade: 70 anos
Falecido em 05/11/2026
Velório: Capela Central
O corpo será levado para cremação após o velório. Os horários não foram divulgados
EDMILSON JOSE MILIAN
Idade: 47 anos
Falecido em 05/11/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 05/11/2026, às 05:02, Cemitério Municipal de Jandaia do Sul